بوتين يحدد أولويته "القصوى" بعد انتهاء تمرد قائد فاغنر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد -في أول تعليقات يدلي بها بعد انتهاء التمرد الذي قامت به مجموعة فاغنر العسكرية- إنه يمنح أولوية قصوى لما وصفها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين -في مقابلة مع التلفزيون الرسمي- أن موسكو واثقة من تحقيق جميع خططها ومهامها المتعلقة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا.

وتابع أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع الروسية.

كما قال الرئيس الروسي إنه يولي أهمية للتنمية الاقتصادية لروسيا بالتوازي مع تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.

وقال التلفزيون الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن القومي الأسبوع المقبل.

ويعقد الاجتماع في العادة يوم الجمعة ولم يتضح إذا ما كان سيتم تقديمه أم لا في ضوء الأحداث التي شهدتها روسيا.

وكان بوتين ألقى كلمة أمس السبت عبر التلفزيون الرسمي ندد فيها بتمرد حليفه السابق يفغيني بريغوجين ووصف ما جرى بأنه خيانة، متوعدا برد قاس.

وقبلها، أعلن قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد)، وهدد بالتوجه إلى العاصمة موسكو، وتحركت أرتال بالفعل تجاهها، رغم تحذيرات بوتين.

ومساء أمس السبت، أعلن بريغوجين قبوله وساطة الرئيس البيلاروسي، وأمر قواته بالعودة إلى معسكراتها، وبالفعل انتشرت صور من مدينة روستوف لبدء انسحاب مقاتلي فاغنر من المدينة.

ووُصف التمرد القصير الذي نفذته مجموعة فاغنر بأنه كان أكبر تحد لبوتين منذ وصوله للسلطة عام 1999.