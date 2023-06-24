شاهد.. رحلة الخلاف بين فاغنر والجيش الروسي

تصاعدت الأحداث بقوة مساء الجمعة على صعيد الخلاف بين مجموعة فاغنر شبه العسكرية والقادة العسكريين في روسيا، لتصل الأمور إلى حد تبادل التهديدات بين الجانبين، واتهام السلطات قائد المجموعة يفغيني بريغوجين بتنظيم تمرد مسلح.

وقبل أيام، كان بريغوجين قد أقدم على تصعيد آخر عندما أعلن رفضه أمرا من وزير الدفاع سيرغي شويغو يلزم جميع المشاركين في التشكيلات التطوعية بإبرام عقود مع الوزارة.

لكن الخلافات بين الجانبين تعود إلى مرحلة سابقة، خصوصا على هامش معركة الاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية، والتي دارت على مدى الشهور الماضية.

التقرير المرفق يلقي الضوء على بوادر الخلاف بين الجانبين وتطوراته..