اليابان تعلن أول وفاة في العالم بفيروس "أوز"

كشفت السلطات اليابانية عن أن امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت في مقاطعة إيباراكي (شمال شرقي طوكيو) بعد إصابتها بفيروس "أوز"، مما يجعلها أول وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

وقالت السلطات الصحية إن الفيروس اكتشف في البلاد عام 2018، ورغم أنه قد تكون هناك إصابات بين البشر والحيوانات، فإنه لم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.

وذهبت المرأة إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، وفقا لحكومة المقاطعة ووزارة الصحة.

وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب رئوي، ولكن بعد أن ساءت حالتها أُدخلت المستشفى، وتم العثور على حشرة قرادة محتقنة في الجزء الأعلى من فخذها الأيمن.

وتوفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى.

يذكر أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس "أوز" الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.

وقال المعهد إن الإصابة بالفيروس لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة، لكنه أكد ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره.