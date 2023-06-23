منظمة الطيران المدني تندد بتجارب صاروخية لكوريا الشمالية

نددت منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس بعمليات الإطلاق الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، قائلة إنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

ووفق المنظمة، فإن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها بيونغ يانغ تشكل "خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي".

كما جددت منظمة الطيران المدني الدولي -ومقرها مونتريال- دعوتها كوريا الشمالية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال الطيران المدني.

وهذا العام، نفّذت كوريا الشمالية الكثير من عميات الإطلاق الصاروخية "في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة"، ولا سيما اختبارها أقوى صواريخها الباليستية العابرة للقارات، فضلا عن محاولتها في مايو/أيار الماضي وضع قمر صناعي عسكري للاستطلاع في المدار.

ومنذ تصاعد الخلافات في 2019 مع جارتها الجنوبية سرّعت كوريا الشمالية تطوير قدراتها العسكرية، وأعلن زعيمها كيم جونغ أون أن وضعها بوصفها قوة نووية "لا رجوع عنه".

وقد دعا كيم إلى زيادة "هائلة" في ترسانة كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

وبلغت العلاقات بين الكوريتين أدنى مستوياتها منذ سنوات مع تعزيز سول وواشنطن التدريبات العسكرية المشتركة، فيما تجري كوريا الشمالية تجارب تعتبرها سول استفزازية.

من جانبها، تحمّل بيونغ يانغ سول مسؤولية تدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة.