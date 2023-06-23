روسيا تعلن إحباط تهريب كيلوغرام من مادة مشعة شديدة الخطورة

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب كيلوغرام من مادة السيزيوم 137 المشع، "لاستخدامها في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار العملية العسكرية بأوكرانيا".

وقالت إدارة الاتصال بجهاز الأمن الفدرالي إنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم القبض على 5 أشخاص بحوزتهم المادة المشعة التي كانوا يعتزمون تهريبها إلى خارج روسيا، بحسب ما ذكرته اليوم الجمعة قناة "آر تي عربية" الروسية.

وأوضحت الإدارة أن المجموعة تمكنت -بتنسيق مع مواطن أوكراني- من الحصول على كيلوغرام من السيزيوم 137، مقابل 3.5 ملايين دولار بطريقة غير قانونية.

وأضافت أن المجموعة كانت تحاول تهريب المادة المشعة إلى خارج روسيا، لاستخدامها بهدف الإضرار بالمصالح الروسية والتأثير على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإنتاج أسلحة دمار شامل واستخدامها لتشويه سمعة روسيا، وفق تعبيرها.

ويتسبب السيزيوم 137 في إحداث حروق، وقد يؤدي إلى الموت إذا كانت نسبة الإشعاع مرتفعة، ويمكن أن يلوث الماء والأغذية، وعند تناوله ينتشر في الجسم، وبمرور الوقت يتم طرحه مع البول، لكن الجسم يستغرق مدة طويلة للتخلص منه، إذ إن دورة "حياته" تبلغ 30 سنة.