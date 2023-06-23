بينهم روس.. واشنطن تنظم اجتماعا لخبراء نوويين

نظمت الولايات المتحدة الأميركية اجتماعا بشأن الحد من المخاطر الإستراتيجية والسياسات النووية مع خبراء ومسؤولين من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، في القاهرة.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة بصفتها "رئيسة الحوار بين الدول النووية الخمس في العالم" يأتي في سياق المشاورات بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وشددت الخارجية -في بيانها- على أن الولايات المتحدة ستواصل الجهود لتسهيل النقاش بين الخبراء النوويين في الدول الخمس.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تحذيرات عدة من مخاطر الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن النووي.

يُشار إلى أنه في فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده علّقت مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" (New START) الروسية الأميركية بشأن نزع السلاح النووي، الأمر الذي اعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن "خطأ جسيما".