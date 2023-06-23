العاصمة الصينية ترفع مستوى التحذير من الحر لأعلى درجة

رفعت العاصمة الصينية بكين، اليوم الجمعة، درجة التحذير من حرارة الطقس إلى "الأحمر"، وهو أعلى مستوى على مقياسها، مع وصول الحرارة في مناطق كثيرة من المدينة إلى 40 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين إن درجة الحرارة الرسمية للعاصمة، والتي تقاس من مرصد الضواحي الجنوبية، بلغت 40 درجة بعد الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (5:30 صباحا بتوقيت غرينتش).

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية بمنطقة العاصمة تشانغ ينغ شين في إفادة صحفية "إنها المرة الأولى منذ إنشاء المرصد التي ترتفع فيها درجة الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية ليومين متتاليين". وتأسس المرصد عام 1951.

وشهدت بكين -التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تقريبا- ارتفاع درجة الحرارة العظمى أمس الخميس فوق 41 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي لأكثر الأيام حرارة في شهر يونيو/حزيران.

وسجلت محطة للأرصاد الجوية في ضواحي بكين الجنوبية 41.1 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر. وكان أعلى مستوى سابق في العاشر من يونيو/حزيران من عام 1961 وبلغ 40.6 درجة.

وهذا المستوى الذي سجل أمس الخميس، يعد ثاني أعلى معدل في تاريخ المدينة، إذ يفوقه فقط معدل 41.9 درجة مئوية، الذي سجلته بكين في 24 يوليو/تموز 1999.

وتستخدم الصين نظام تحذير للطقس من 4 مستويات، يعد اللون الأحمر أشد درجاته، يليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق. ويشير التحذير بالأحمر إلى أن درجة الحرارة ترتفع فوق 40 درجة مئوية خلال 24 ساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية الخميس إنها تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم الأنحاء بشمال البلاد على مدى 8 إلى 10 أيام مقبلة.

وحذرت السلطات المحلية اليوم من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة قد تكون له تبعات صحية من بينها زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية، ونصحت السكان بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا وتقليل وقت البقاء في الأماكن المفتوحة.