مقتل 31 شخصا في انفجار داخل مطعم شمال غرب الصين

قتل 31 شخصا نتيجة انفجار مساء أمس الأربعاء داخل مطعم شواء في منطقة نينغشيا شمال غرب الصين، مما دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إصدار أمر بتشديد إجراءات السلامة.

وحدث الانفجار في مطعم فويانغ للشواء الذي يقع في حي سكني وسط ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي، قبيل مهرجان قوارب التنين الذي يستمر ثلاثة أيام.

وقالت وكالة شينخوا للأنباء إن الانفجار ناجم عن تسرب من خزان لغاز النفط المسال بالمطعم.

وأضافت أن سبعة أشخاص يخضعون للعلاج من حروق وجروح ناجمة عن الزجاج المهشم، بينما يعاني آخرون من حروق وخدوش.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم الذي يضم عددا آخر من المطاعم ومحلات الترفيه.

ولفتت وزارة إدارة الطوارئ إلى أن خدمات الإطفاء والإنقاذ المحلية أرسلت أكثر من 100 شخص و20 مركبة إلى موقع الحادث في أعقاب الانفجار، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ اختتمت صباح اليوم الخميس.

وذكر تلفزيون الصين الرسمي أن الرئيس شي أمر السلطات ببذل قصارى جهدها لعلاج المصابين، وقال إنه ينبغي تعزيز مراقبة إجراءات السلامة في الصناعات والقطاعات الرئيسية.

ولا تعتبر الحوادث الناجمة عن انفجارات الغاز والمواد الكيميائية نادرة في الصين، على الرغم من محاولاتها لتحسين تدابير السلامة على مدى سنوات.

وفي عام 2015، أودت سلسلة انفجارات في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية بحياة 173 شخصا.