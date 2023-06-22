مستوطنون يدنسون مسجدا ويمزقون المصاحف في قرية عوريف جنوب نابلس

اقتحم قطعان من المستوطنين مسجدا ومزقوا مصاحف أثناء هجومهم على قرية عوريف جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة ليل الأربعاء، وفقا لما أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة.

ووثق مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي -ونشرته الخارجية الفلسطينية- اقتحام المستوطنين المسجد برفقة كلب وسرقتهم عددا من المصاحف التي مزقوها وألقوها على الأرض أثناء خروجهم من المسجد.

وكانت مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية الليلة الماضية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة عيلي الثلاثاء على يد شابين فلسطينيين من عوريف.

وقتل 4 مستوطنين في عملية مستوطنة عيلي، وأصيب 4 آخرون، في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المنفذيْن -اللذين استشهدا- من رجالها.