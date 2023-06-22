مساعٍ فرنسية لحل الأزمة.. لودريان يلتقي ميقاتي ويؤكد أن الحل بالدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين

التقى مبعوث الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي -صباح اليوم الخميس- في مقر الحكومة وسط بيروت، وبحثا الوضع في لبنان ومساعي باريس لحل الأزمة السياسية.

وقال ميقاتي -خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي- إنه شدد على أن "المدخل" إلى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأضاف أن الحكومة أنجزت المشاريع الإصلاحية المطلوبة، ووقّعت اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أنه يجب إقرار هذه المشاريع في البرلمان.

ونقل بيان صادر عن مكتب ميقاتي تأكيد لودريان أن الهدف من زيارته هو استطلاع الوضع، سعيا للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة في لبنان.

كما التقى الموفد الرئاسي الفرنسي البطريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي شمال بيروت.

وقال لودريان، إنه يسعى إلى "وضع أجندة إصلاحات تعطي الأمل بإخراج لبنان من أزمته" مشددا في الوقت نفسه على أن "الحل بالدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين".

وقد وصل مبعوث الرئيس الفرنسي أمس إلى بيروت للقاء سياسيين ومسؤولين لبنانيين، في إطار جهود تقودها باريس لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ نحو 8 أشهر.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني -خلال 12 جلسة آخرها بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي- في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.