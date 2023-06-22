عاجل | نتنياهو: السؤال بشأن عدم زيارتي لواشنطن يجب طرحه على بايدن لكن ذلك لم يمنع الاتصال الوثيق والتعاون بين البلدين

عاجل | نتنياهو: علاقاتنا مع الولايات المتحدة غير قابلة للكسر لكن هذا لا يعني أنه ليست هناك خلافات

عاجل | نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بحرية الدفاع عن نفسها سواء توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق أم لم تتوصلا

عاجل | نتنياهو: وضع إسرائيل بالنسبة لأوكرانيا يختلف عن الدول الغربية لأن لدينا حدودا مع روسيا في سوريا

عاجل | نتنياهو: من المهم الحفاظ على حريتنا في التحليق فوق سوريا لمنع إيران من التمركز على حدودنا الشمالية