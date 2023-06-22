مسؤولون: أوكرانيا تقصف جسرا مهما بين خيرسون وشبه جزيرة القرم

قال مسؤولون عينتهم روسيا في منطقتي خيرسون والقرم إن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على جسر يربط بين خيرسون في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

وقال فلاديمير سالدو، حاكم خيرسون الذي عينته روسيا، إنه من المرجح أن يكون الجسر قد تعرض لهجوم بصواريخ ستورم شادو التي دمرت الطريق، لكن تم تحويل حركة المرور إلى طريق مختلف، في حين لم ترد أنباء عن خسائر بشرية.

من جهة أخرى، أفادت قيادة عمليات جنوب أوكرانيا بإسقاط 3 مسيرات فوق أوديسا ما أدى إلى تضرر أحد المواقع دون تسجيل إصابات.