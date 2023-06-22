رويترز: فاغنر جندت أفارقة وعربا وأفغانا للقتال في باخموت

قالت وكالة رويترز إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية جنّدت أفارقة وعربا وأفغانا للقتال في مدينة باخموت، التي ظلت محورا لأشرس المعارك في أوكرانيا على مدى أشهر.

وتتبعت الوكالة -في تقرير خاص نشر اليوم الخميس- قصص 3 شبان أفارقة أتوا إلى روسيا للدراسة والبحث عن حياة أفضل، لكنهم تورطوا في جرائم وسجنوا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأضاف التقرير أن الشبان الثلاثة من بين عشرات الآلاف من المحكومين الذين قبلوا عرض فاغنر بالعفو مقابل الخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر في أوكرانيا، مشيرة إلى مقتل اثنين من هؤلاء الشبان الأفارقة في معارك باخموت العام الماضي.

وقالت الوكالة إنه بجانب المجندين من روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة والأفارقة، جنّدت فاغنر أيضا أعدادا قليلة من الأفغان والعرب، وربما كان بعضهم ممن بدؤوا القتال مع المجموعة في حملاتها السابقة في الخارج.