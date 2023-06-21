نجل بايدن يقر بذنبه في مخالفات ضريبية وحيازة سلاح ناري والرئيس الأميركي: فخور جدا بابني والمعارضة تندد

قال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إن هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، اعترف بذنبه في قضيّتين فدراليتين، وفي حين عبّر الرئيس الأميركي عن افتخاره بابنه نددت المعارضة بوزارة العدل متهمة إياها بالسعي لتجنب إدانة هانتر.

ووفقا للمدعي العام في ولاية ديلاوير، ديفيد فايس، فقد أقرّ هانتر بايدن (53 عاما) بأنّه مذنب في جزء واحد من قضية احتيال تتعلّق بضريبة الدخل الفدرالية، كما نص الاتفاق مع مكتب المدعي العام على أن يقر في ولاية ديلاوير، بحيازته سلاحا ناريا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن وزارة العدل قولها إن هانتر سيقر بالذنب في جنحتي ضرائب فدرالية، وبتهمة أخرى مرتبطة بحيازة السلاح. وأضافت أنه سيمثل أمام المحكمة للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه في وقت لاحق.

وأعلن المدعون الفدراليون في ولاية ديلاوير عن الاتفاق المبدئي في وقت سابق من صباح أمس.

وكان هانتر اتُهم بحيازة سلاح ناري عام 2018، بينما كان مدمنا على المخدّرات، وتبلغ العقوبة القصوى لتهمة الأسلحة النارية السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

ويتمتع هانتر بايدن بتاريخ طويل من تعاطي المخدرات، واعترف علنا بصراعه مع الإدمان في مناسبات متعددة خلال طريقه إلى الشفاء.

"فخور بابني"

من جهته واصل الرئيس الأميركي جو بايدن التعبير عن ثقته في ابنه هانتر بعد الصفقة مع المدعين العامين، وقال -ردا على سؤال للصحفيين خلال رحلته إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية عما إذا كان قد تحدث إلى هانتر أمس- "أنا فخور جدا بابني".

ولطالما دعم الرئيس الأميركي ابنه علنا، وقال إنه "فخور" به، خلال مناظرة ساخنة في مواجهة دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2020.

ويرفض جو بايدن اتهامات الفساد الصادرة عن المعارضة الجمهورية في البرلمان التي تقول إنّه قام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين، بينما كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، مستفيدا من علاقات والده واسمه.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) في مايو/أيار الماضي "ابني لم يرتكب أي خطأ"، مضيفا "أنا أثق به".

المعارضة تندد

وندّدت المعارضة الجمهورية بوزارة العدل التي ستلاحق دونالد ترامب، بينما كانت تعمل على تجنّب عقوبة السجن لنجل الرئيس الحالي بأيّ ثمن.

واعتبر الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه سلسلة من الملاحقات القضائية، في تعليق عبر شبكته "تروث سوشل"، أنّ هانتر لم يتلقّ سوى "غرامة عادية لانتهاكه قانون القيادة"، مكرّرا قوله إن النظام القضائي "لا يعمل".

كما ندّد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي بـ"معاملة تفضيلية" لابن الرئيس الأميركي.

مشكلات مع الإدمان

يذكر أن الابن الأصغر للرئيس الأميركي وصف مشكلاته مع الإدمان في كتاب نُشر في ربيع العام 2021، حيث يؤكد فيه أنّه توقّف عن شرب الكحول وتعاطي المخدرات.

ويسرد هانتر، المحامي السابق ورجل الأعمال الذي تحوّل إلى فنّان، أول دراما في حياته التي تتمثّل في وفاة والدته وأخته الصغيرة في حادث سيارة في العام 1972.

حينها، كان هانتر وأخوه الأكبر "بو" -الذي توفي بسرطان في الدماغ عام 2015- صغيرين وأصيبا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع بعد انتخاب جو بايدن سيناتورا عن ولاية ديلاوير.

بعد ذلك، تزوّج الديمقراطي من "جيل بايدن"، التي ربّى معها ولديه وأنجب منها ابنة.