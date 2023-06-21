أخبار|قطر

مباحثات إيرانية أوروبية في العاصمة القطرية تشمل ملف العقوبات

أجرى علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، مع إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. المصدر: حساب علی باقری‌کنی @Bagheri_Kani على تويتر
باقري كني (يمين) وصف محادثاته مع مورا بالجادة والبناءة (مواقع التواصل)
21/6/2023

أجرى علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء مع إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقال باقري كني -في تغريدة على تويتر- "عقدت اجتماعا جادا وبناء مع مورا في الدوحة. تبادلنا وجهات النظر وناقشنا مجموعة من القضايا؛ ومنها المفاوضات بشأن رفع العقوبات".

من جهته، قال مورا -وهو المنسق الأوروبي للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي- إن محادثات الدوحة كانت "مكثفة".

وأضاف -عبر تويتر- أن المحادثات تطرقت إلى "مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الصعبة، بما في ذلك مسار التقدم بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

وبعد الإخفاق في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في المحادثات غير المباشرة التي توقفت منذ سبتمبر/أيلول 2022، تكررت اللقاءات بين مسؤولين إيرانيين وغربيين في الأسابيع الماضية، من أجل تحديد خطوات من شأنها تخفيف الأنشطة النووية الإيرانية المتسارعة، والإفراج عن بعض الأميركيين والأوروبيين المحتجزين في إيران، وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية بالخارج.

المصدر : الجزيرة + رويترز