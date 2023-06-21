مباحثات إيرانية أوروبية في العاصمة القطرية تشمل ملف العقوبات

أجرى علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء مع إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقال باقري كني -في تغريدة على تويتر- "عقدت اجتماعا جادا وبناء مع مورا في الدوحة. تبادلنا وجهات النظر وناقشنا مجموعة من القضايا؛ ومنها المفاوضات بشأن رفع العقوبات".

من جهته، قال مورا -وهو المنسق الأوروبي للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي- إن محادثات الدوحة كانت "مكثفة".

Intense talks yesterday and today with Vice Minister ⁦@Bagheri_Kani⁩ in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new ⁦@EUSR_Gulf⁩, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n — Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023

وأضاف -عبر تويتر- أن المحادثات تطرقت إلى "مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الصعبة، بما في ذلك مسار التقدم بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

وبعد الإخفاق في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في المحادثات غير المباشرة التي توقفت منذ سبتمبر/أيلول 2022، تكررت اللقاءات بين مسؤولين إيرانيين وغربيين في الأسابيع الماضية، من أجل تحديد خطوات من شأنها تخفيف الأنشطة النووية الإيرانية المتسارعة، والإفراج عن بعض الأميركيين والأوروبيين المحتجزين في إيران، وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية بالخارج.