مباحثات إيرانية أوروبية في العاصمة القطرية تشمل ملف العقوبات

أجرى علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء مع إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقال باقري كني -في تغريدة على تويتر- "عقدت اجتماعا جادا وبناء مع مورا في الدوحة. تبادلنا وجهات النظر وناقشنا مجموعة من القضايا؛ ومنها المفاوضات بشأن رفع العقوبات".

من جهته، قال مورا -وهو المنسق الأوروبي للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي- إن محادثات الدوحة كانت "مكثفة".

Intense talks yesterday and today with Vice Minister ⁦@Bagheri_Kani⁩ in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new ⁦@EUSR_Gulf⁩, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n

