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عاجل.. رويترز: انفجار بمصفاة نفط رومانية في البحر الأسود

21/6/2023-|آخر تحديث: 21/6/202304:02 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل.. رويترز: انفجار بمصفاة نفط رومانية في البحر الأسود

المصدر : رويترز