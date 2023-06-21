بعد ساعات من مقتل 4 مستوطنين.. إطلاق نار على موقع عسكري قرب رام الله والاحتلال يعزز قواته بالضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسلحين أطلقوا النار قرب موقع عسكري شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة دون وقوع إصابات، وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته ردت بإطلاق النار وتقوم بأعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن مشتبه فيهم.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف جنوب غربي نابلس فجر اليوم وأجرت ما وصفته بالمسح الهندسي لمنازل عائلتي منفذي عملية مستوطنة عيلي أمس التي قتل فيها 4 مستوطنين وجرح 4 آخرون، وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لهدم المنازل، وأضاف أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه أن لهم علاقة بمنفذي الهجوم.

وجاء الهجوم على المستوطنين -الذي تبنّته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس- بعد يوم من الاقتحام غير المسبوق لمخيم جنين الذي ارتفع عدد شهدائه إلى 8 صباح اليوم بعد وفاة فتاة فلسطينية متأثرة بجراحها.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إن مسلحا أطلق النار على أشخاص في موقف لانتظار الحافلات داخل محطة للوقود عند مدخل المستوطنة، وأضاف أنه لم يكن لدى أجهزة الأمن معلومات استخبارية تفيد بتخطيط عنصرَي حماس لتنفيذ العملية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن منفذي عملية عيلي من سكان بلدة عوريف بنابلس، وإن أحدهما قتل في موقع الهجوم والآخر قرب طوباس، وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن منفذَي العملية كانا معا في الزنزانة نفسها في سجن مجدو الإسرائيلي عام 2020.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها عن عملية مستوطنة عيلي، وقالت إن منفذَيها من منتسبي كتائب القسام، مؤكدة أن العملية رسالة واضحة لحكومة الاحتلال، وأنها رد طبيعي على مجزرة جنين أول أمس الاثنين وعلى مخططات الاحتلال التي وصفتها بالخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى واستكمال حلقات تهويده.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمس الثلاثاء إلى "المزيد من الأعمال البطولية" ضد إسرائيل في الضفة الغربية.





تعزيزات عسكرية

وقد أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتائب إضافية، وذلك في أعقاب عملية مستوطنة عيلي.

وقرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية شمالي الضفة، وذلك عقب عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس، والتي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين واستشهاد فلسطينيين اثنين.

وجاء قرار هاليفي خلال زيارة تفقدية لمكان العملية، حيث أوعز على إثرها بشن عمليات اعتقال لفلسطينيين.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أنه بناء على تقييم الوضع الذي أجرته قيادة الجيش، تقرر تعزيز وزيادة وجود عدد من الكتائب الإضافية في الضفة، وسيتم تعزيز القوات ابتداء من الليلة.

وتشهد الضفة في اليومين الأخيرين توترا شديدا، إثر اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة، فجر أول أمس الاثنين، مما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 65 آخرين، بالإضافة إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين.