"سبيكتر" بمواصفات فاخرة.. هذه أبرز مميزات أول سيارة كهربائية تصدرها رولز رويس

في ظل التنافس الكبير على سوق المركبات الكهربائية من معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الناشئة، قامت شركة رولز رويس بإصدار سيارة كهربائية جديدة تنافس نظيراتها، فما هي مميزاتها؟

برنامج "حياة ذكية" سلط الضوء في حلقته بتاريخ (2023/6/21) على إلإصدار الجديد للعملاقة البريطانية رولز رويس، والتي قد تكون تأخرت بعض الشيء في تقديم سيارة صديقة للبيئة لعشاقها الكثر حول العالم.

وكما عودت رولز رويس محبيها فإن اسمها مرتبط دائما بالجودة والدقة والوقوف عند أدق التفاصيل في التصنيع، رغم أنها أخذت بعض الوقت لتعلن عن أول سيارة كهربائية تحمل علامتها التجارية.

وتتميز سيارة سبيكتر بالفخامة والجودة من حيث التصميم والقوة، إضافة إلى كون هيكلها الخارجي هو الأفضل على الإطلاق من حيث الديناميكية الهوائية.

وأما من الداخل، فالسيارة تتحدث عن نفسها حيث اعتمدت الشركة على نفس الفخامة المعتادة في أصول سياراتها مع إضافة بعض التحسينات على أنظمة المساعدات والمعلومات والترفيه.

وتعتمد سبيكتر على محرك كهربائي بقوة 577 حصانا. ويولد المحرك طاقة تصل إلى 430 كيلوواطا، كما تتسارع من صفر الى 100 كيلومتر في الساعة.

ويمكن للبطاريات مد السيارة بالطاقة حتى 520 كيلومترا بالشحنة الواحدة، خاصة أن الشركة تقول إنها بدأت بالفعل خطة لتحول إنتاجها بالكامل إلى السيارات الكهربائية مع حلول عام 2040، بينما ستطرح سيارة سبيكتر بالأسواق مع نهاية هذا العام بسعر يبدأ من 400 ألف دولار أميركي.

وتعتبر الشركة واحدة من أبرز العلامات التجارية المميزة على الإطلاق، كما يعتبر اسمها مرادفا للفخامة والجودة ودقة التصنيع، حيث ما زالت 65% من السيارات التي تم إنتاجها تسير على الطريق حتى الآن.

وتمتلك العملاقة البريطانية تاريخا عريقا وحافلا بالإنجازات، وطالما كانت رائدة في رسم معايير جديدة في عالم السيارات الفارهة.

وبدأت رولز رويس كغيرها من منافسيها تحول إنتاجها إلى السيارات الصديقة للبيئة، إذ تقدم أول نسخة إنتاجية من سيارة كهربائية بالكامل تحت علامتها التجارية.