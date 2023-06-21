احتجاجا على سلب السلطات بضاعته.. شاب يمني يضرم النار في جسده ويثير غضب وحزن اليمنيين

خيّم الغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة إضرام شاب يمني النار في جسده، احتجاجا على مصادرة السلطات بضاعته أثناء مزاولته عمله بائعا متجولا في عدن.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/6/21) تفاصيل هذه القصة التي تعود أحداثها إلى قيام السلطات اليمنية في عدن بتنفيذ حملة لإزالة المظاهر المشوهة والتعدي على الأرصفة، وذلك بعد أن أنذرت الباعة المتجولين، وفرضت رسوما عليهم حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.

لكن الشاب وازر عبده علي الذي يعمل بائع ملابس متجولا في مديرية الشيخ عثمان بعدن، لم يتمكن من دفع الرسوم الجديدة التي فرضتها السلطات، فما كان من البلدية إلا أن صادرت بضاعته وأحرقتها لعدم تسديده الرسوم الجديدة.

ونتيجة للقهر الذي شعر به الشاب، اتجه إلى أمام مبنى المجلس المحلي بالشيخ عثمان، وصبّ كمية من البنزين على جسده، وأضرم النار في نفسه احتجاجا على ما فعلته البلدية ببضاعته، وقد حاول الناس المحيطون به إخماد النيران المشتعلة في جسده.

وبحسب صحيفة عدن الغد، فإن النيران ألحقت ضررا كبيرا بجسد الشاب، الذي نقل إلى مستشفى "أطباء بلا حدود" لتلقي العلاج وإنقاذ حياته، في حين نشر ناشطون يمنيون مقاطع فيديو توثق حالة الشاب من داخل المستشفى، حيث تظهر عليه الحروق من الدرجة الثالثة في معظم أنحاء جسمه.

غضب الناشطين

وتعليقا على هذه الحادثة، انتقد الناشط ميري علي تعامل السلطات مع الباعة المتجولين، وكتب "من هذا المدير الذي يحرق بضاعة التاجر؟ وبأي حق؟ يذهب يعالج أوضاع المدينة (مثل) الكهرباء والماء والغلاء وأسعار الصرف وفي النهاية يأتي إلى التاجر ويسرق أو يحرق بضاعته".

بدورها، اعتبرت المغردة منى علي أن الحادثة تثبت انعدام الرحمة لدى المسؤولين، وقالت "في شي مخيف، أنه الرحمة اختفت من الناس، يعني واحد ماسك منصب يجي لفقير مستقوي بالمسلحين اللي معه يمسك بسطة فقير يشقي على نفسه ويحرقها قدام عينه.. (هذا) جبروت وظلم".

أما عبد المولى فكان له رأي آخر، وقال "الشيخ عثمان وكل عدن مزدحمة بالمحال والبسطات إلى درجة اختناق الطرقات".

بدوره، علق الناشط فاروق علي بقوله "هذا إنسان بدم وروح، إذا لم ننصفه فسينتقم الله منا كلنا على سكوتنا".

وعلق المغرد يوسف الحمودي "حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم.. ما يكفيه الفلوس التي يفرضها عليهم، لا وعاده (وأيضا) يشل (يأخذ) البضائع ويقوم بإحراقها".

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن محافظ عدن وجّه مدير إدارة الأمن بالتحقيق الفوري في حادثة إحراق مواطن نفسه أمام مبنى السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان.

من جهته، أصدر المدير العام للسلطة المحلية بالشيخ عثمان وسام معاوية بيانا قال فيه "نعلن استجابتنا التامة لقرار محافظ العاصمة بتكليف مدير أمن عدن للتحقيق في حادثة إحراق أحد الباعة نفسه أمام مبنى السلطة المحلية.. وألتزم بكل نتائج التحقيق وأُعلن توقيف نفسي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق".