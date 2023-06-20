فرق الإنقاذ الأميركية تسابق الزمن.. اختفاء غواصة أثناء رحلتها لمشاهدة حطام "تيتانك"

يواصل رجال الإنقاذ من خفر السواحل الأميركي اليوم الثلاثاء سباقهم مع الزمن للعثور على غواصة سياحية مفقودة منذ يومين كانت تنظم رحلة لمشاهدة حطام سفينة "تيتانك" تحت الماء.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الغواصة "تيتان" فُقدت أمس الأول الأحد، وعلى متنها 5 أشخاص في شمال المحيط الأطلسي، ويواجه فريق الإنقاذ مجموعة من التحديات اللوجيستية الشديدة، بما في ذلك الضغط الساحق في أعماق المحيط.

وقالت شركة شركة "أوشن غيت إكسبديشنز" اليوم الثلاثاء إن الرئيس التنفيذي للشركة، موجود على متن الغواصة المفقودة التي اختفت خلال مهمة لاستكشاف حطام تيتانيك.

وقال مسؤول في خفر السواحل الأميركي إن هناك 41 ساعة فقط من إمدادات الأكسجين متبقية على متن السفينة المفقودة، والتي تقل خمسة أشخاص، مع استمرار البحث عن غواصة تيتان.

وكانت الغواصة "تيتان" في المنطقة لاستكشاف حطام تيتانيك عندما فقدت الاتصال صباح الأحد بسفينة أبحاث مستأجرة في موقع الغوص.

"Folks have been working around the clock to mobilize gear to get it to the site and to participate in the search for this submersible." U.S. Coast Guard commander shares update on the search and rescue mission for missing Titanic tourist sub. https://t.co/3XRC8CE9oa pic.twitter.com/nAlXm2PoKz — Good Morning America (@GMA) June 20, 2023

في ذلك الوقت، كانت السفينة -التي يبلغ طولها نحو 7 أمتار- في منتصف الطريق، وتتبقى لها ساعتان ونصف الساعة من الغطس للوصول للهدف، ويعتقد أن الغواصة مزودة بأكسجين يكفي أياما قليلة فقط.

وتم التعرف على 4 أشخاص من الخمسة المفقودين في المركبة حتى الآن، وهم رجل الأعمال والمستكشف البريطاني هاميش هاردينغ، ورجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داود ونجله سليمان، وبول هنري نارجوليه، وهو خبير بحري فرنسي قام بالغطس أكثر من 35 مرة في موقع حطام سفينة "تيتانك".

وصرح الأدميرال جون موغر من خفر السواحل الأميركي صباح اليوم الثلاثاء بأنه تم البحث في منطقة بحجم ولاية كونيتيكت حتى الآن، وإنه تم أيضًا توسيع قدرات البحث وتعزيزها.

وحسب موغر، فإنه حتى لو كان من الممكن تحديد موقع "تيتان" في بقعة نائية من المحيط حيث يقع قاع البحر على بعد أكثر من 3 آلاف متر تحت السطح، فلن يكون من السهل استعادة الغواصة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه حتى أفضل الغواصين لا يمكنهم السير بأمان أكثر من بضع مئات من الأمتار تحت السطح.

Why hasn’t the US government authorised UK help with a vehicle that could be crucial? Seems odd to me when time is such an issue. pic.twitter.com/mnUwXBNj14 — Calum Hogan (@Cal92) June 20, 2023

ولاستعادة الأشياء من قاع البحر، تستخدم البحرية الأميركية مركبة تعمل عن بعد يمكن أن تصل إلى نحو 6 آلاف متر من الأعماق، لكن السفن التي تحمل مثل هذه المركبة لا تتحرك عادة أسرع من نحو 30 كيلومترا في الساعة، ويقع حطام "تيتانك" على بعد نحو 600 كيلومتر قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا.

ويتم تشغيل غواصة "تيتان" بواسطة شركة "أوشن غيت إكسبديشنز" التي تقدم جولات نحو حطام "تيتانك" منذ عام 2021، بسعر يصل إلى 250 ألف دولار للفرد كجزء من صناعة السفر عالية المخاطر.

وتصف الشركة الرحلة على موقعها على الإنترنت بأنها "تجربة سفر مثيرة وفريدة من نوعها".

و"تيتانك" باخرة عملاقة اصطدمت عام 1912 بجبل جليدي أثناء الإبحار من بريطانيا إلى نيويورك في رحلتها الأولى؛ مما أسفر عن مقتل نحو 1500 شخص.