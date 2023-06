فرق الإنقاذ الأميركية تسابق الزمن.. اختفاء غواصة أثناء رحلتها لمشاهدة حطام "تيتانك"

يواصل رجال الإنقاذ من خفر السواحل الأميركي اليوم الثلاثاء سباقهم مع الزمن للعثور على غواصة سياحية مفقودة منذ يومين كانت تنظم رحلة لمشاهدة حطام سفينة "تيتانك" تحت الماء.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الغواصة "تيتان" فُقدت أمس الأول الأحد، وعلى متنها 5 أشخاص في شمال المحيط الأطلسي، ويواجه فريق الإنقاذ مجموعة من التحديات اللوجيستية الشديدة، بما في ذلك الضغط الساحق في أعماق المحيط.

وقالت شركة شركة "أوشن غيت إكسبديشنز" اليوم الثلاثاء إن الرئيس التنفيذي للشركة، موجود على متن الغواصة المفقودة التي اختفت خلال مهمة لاستكشاف حطام تيتانيك.

وقال مسؤول في خفر السواحل الأميركي إن هناك 41 ساعة فقط من إمدادات الأكسجين متبقية على متن السفينة المفقودة، والتي تقل خمسة أشخاص، مع استمرار البحث عن غواصة تيتان.

وكانت الغواصة "تيتان" في المنطقة لاستكشاف حطام تيتانيك عندما فقدت الاتصال صباح الأحد بسفينة أبحاث مستأجرة في موقع الغوص.

"Folks have been working around the clock to mobilize gear to get it to the site and to participate in the search for this submersible."

U.S. Coast Guard commander shares update on the search and rescue mission for missing Titanic tourist sub. https://t.co/3XRC8CE9oa pic.twitter.com/nAlXm2PoKz

— Good Morning America (@GMA) June 20, 2023