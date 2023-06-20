عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للجيش وأجهزة الأمن باتخاذ إجراءات هجومية في أي مكان يشكل تهديدا علينا

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن احتمالية شن عملية عسكرية في شمال الضفة

عاجل | مفوضة لجنة التحقيق الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية: قلقون من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية