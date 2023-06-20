أخبار|فلسطين

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للجيش وأجهزة الأمن باتخاذ إجراءات هجومية في أي مكان يشكل تهديدا علينا

20/6/2023-|آخر تحديث: 20/6/202312:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للجيش وأجهزة الأمن باتخاذ إجراءات هجومية في أي مكان يشكل تهديدا علينا

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المصدر : الجزيرة