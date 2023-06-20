شاهد.. كتيبة "جنين" تبث صورا لتفجير عبوة ناسفة بناقلة جنود إسرائيلية خلال اقتحام المخيم

بثت كتيبة "جنين" -التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد مصورة لتفجير ناقلة جنود إسرائيلية خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية أمس الاثنين.

ويُظهر الفيديو -الذي بثته كتيبة "جنين" عبر قناتها في تليغرام اليوم الثلاثاء- لحظة انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، أثناء الاقتحام الذي استغرق 12 ساعة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال -ظهر أمس الاثنين- إصابة 7 من جنوده (4 بجروح متوسطة و3 وصفت جراحهم بالطفيفة) خلال المواجهات في جنين. كذلك أعلن عن إصابة مروحية من نوع "أباتشي" تابعة له بنيران مسلحين فلسطينيين، وإعطاب 7 عربات عسكرية نتيجة تفجير عبوات ناسفة بالمدينة.

وفي السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش اعترف بضرورة القيام بعمليات "تصفيح" إضافية للآليات العسكرية.

وفي فيديو آخر بثته كتيبة "جنين" حذرت المقاومة الفلسطينية من استمرار اقتحام جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية، معلنة مسؤوليتها عن تفجير عبوات "شديدة الانفجار" لأول مرة في قوات الاحتلال بشكل مباشر.





وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها إلى 6، عقب استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم.

ومنذ أكثر من عام، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء، إضافة إلى استمرار عمليات هدم المنازل والاعتقالات.