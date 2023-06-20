ترامب يدافع عن إساءة تعامله مع الوثائق السرية في أول لقاء تلفزيوني له منذ اتهامه

دافع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية عن نفسه في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" (FOX NEWS)‏، قائلا إن "انشغاله" الشديد منعه من فرز هذه الوثائق التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية.

ومثل ترامب الثلاثاء الماضي أمام قاض في ميامي لتلاوة 37 تهمة عليه بعد عثور مكتب التحقيقات الفدرالي على صناديق تحوي وثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا في أغسطس/آب الماضي.

وتتهم وزارة العدل الأميركية ترامب الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض العام المقبل بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني.

وقال ترامب لمضيفه بريت بير على شبكة "فوكس نيوز" في مقابلة حادة بشكل غير اعتيادي على القناة المحافظة التي دعمته خلال رئاسته جرى بثها مساء الاثنين، إنه لدى مغادرته البيت الأبيض بسرعة في يناير/كانون الثاني 2021 اختلطت متعلقاته الشخصية مع الوثائق الحكومية السرية.

وأضاف "في حالتي، أخرجتها على عجل إلى حد كبير، لكن أشخاصا قاموا بتوضيبها ثم غادرنا. وكان لدي ملابس هناك وكل أنواع المتعلقات الشخصية (…) الكثير من الأشياء".

وزعم ترامب أن لديه "كل الحق في الاحتفاظ بهذه الصناديق".

وعندما سأله بير عن سبب عدم تسليمه الوثائق عندما طلبها المسؤولون، أجاب ترامب "كان علي مراجعة الصناديق وإخراج كل متعلقاتي الشخصية، لا أريد تسليم تلك الأشياء.. حتى الآن".

وتابع "كنت مشغولا جدا كما رأيتم إلى حد ما".

وتحدثت وزارة العدل في لائحة الاتهام عن أدلة بينها تسجيل صوتي لترامب في يوليو/تموز 2021 خلال اجتماع مع مؤلف وناشر واثنين من موظفيه أبرز خلاله الرئيس السابق ما سماه وثيقة "سرية للغاية".

وقال ترامب وفق الاتهام "هذه معلومات سرية.. أترون كان بإمكاني بصفتي رئيسا رفع السرية عنها"، مضيفا "الآن لا أستطيع ذلك".

وعندما ضغط عليه بير الذي كان يتحقق من كل إجاباته بشكل مباشر للتعليق على هذا التسجيل، ادعى ترامب أن ما كان يريه للآخرين "لم يكن وثيقة".

وقال "كان معي نسخ من مقالات صحفية ونسخ من مجلات"، مضيفا "كميات هائلة من الأوراق (…) حول إيران وأشياء أخرى. ربما أبرزتها وربما لا، لكن هذا لم يكن وثيقة".

كما أثار بير مع ترامب مسألة العديد من الجمهوريين الذين عملوا في إدارته وهم الآن إما ينافسونه أو ينتقدونه بشدة، بما في ذلك بيل بار الذي رفض بصفته وزيرا للعدل النظر في مزاعمه بتزوير الانتخابات.

وعندما كرر ترامب مزاعمه التي لا أساس لها حول التزوير، واجهه بير بصراحة بدون مراعاة قائلا "لقد خسرت انتخابات 2020″، وأيضا خسر الطعون أمام قضاة عيّنهم سابقا.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد وافقت في أبريل/نيسان على دفع 787.5 مليون دولار في تسوية قضائية لشركة تكنولوجيا التصويت "دومينيون" التي اتهمت الشبكة التلفزيونية العملاقة بالترويج لمزاعم ترامب بتزوير الانتخابات بدون أدلة.