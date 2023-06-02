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شاهد.. قوات الدعم السريع تقوم بعمليات تخريب ونهب لمتحف السودان القومي في الخرطوم

This picture shows a partial view of the courtyard of the Sudan National Museum in the capital Khartoum on August 12, 2020. - The Sudan Museum, which houses thousands of priceless antiquities dating back millennia, is to be closed for lengthy renovations after years of neglect, its director told AFP. The museum, which was opened in 1970, is home to more than 2,700 objects some as old as the Paleolithic period, as well as important pieces from the ancient Egyptian Pharaonic dynasties and from Nubian culture. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)
متحف السودان القومي يعتبر من أكبر المتاحف في البلاد (الفرنسية)
2/6/2023

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة مقاطع مصورة تظهر عمليات تخريب وتدمير لمتحف السودان القومي في العاصمة الخرطوم بعد مداهمته من قبل قوات الدعم السريع.

وأظهرت المقاطع المتداولة تناثر قطع أثرية على الأرض وصور مومياوات في توابيت زجاجية.

كما أظهر فيديو انتشر على نطاق واسع جنودا بزي الدعم السريع يتحدثون عن هذه المومياوات باعتبارها جثثا وضحايا للحرب قام بها "الكيزان"، في إشارة إلى الإسلاميين الذين تحمّلهم قوات الدعم السريع مسؤولية ما يجري في البلاد.

ويعتبر المتحف القومي من أكبر المتاحف في السودان، حيث أسس أول مرة في كلية الآداب عام 1904.

وافتتح في مقره الحالي بشارع النيل عام 1971، ويحتوي على مقتنيات أثرية من مختلف أنحاء السودان يمتد تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى فترة الممالك الإسلامية.

كما تشتمل الصالات الداخلية للمتحف على العديد من المقتنيات الحجرية، والجلدية، والبرونزية، والحديدية، والخشبية وغيرها في شكل منحوتات وآنية وأدوات زينة وصور جدارية وأسلحة وغيرها.

أما فناء المتحف وحديقته فيحتويان على العديد من المعابد والمدافن والنصب التذكارية والتماثيل بأحجام مختلفة، والتي كان قد جرى إنقاذها قبل أن تغمر مياه السد العالي مناطق وادي حلفا شمالي السودان، وأعيد تركيبها حول حوض مائي يمثل نهر النيل حتى تبدو كأنها في موقعها الأصلي.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

المصدر : الجزيرة