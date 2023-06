شاهد.. بايدن يتعثر ويسقط أرضا خلال حفل تخرج بولاية كولورادو الأميركية

تعثر الرئيس جو بايدن وسقط أمس الخميس بعد تسليمه آخر شهادة في حفل تخرج بأكاديمية القوات الجوية الأميركية في ولاية كولورادو.

وتعثرت خطى الرئيس الأميركي البالغ من العمر 80 عاما قبيل سقوطه ثم نهض على ركبة واحدة بمساعدة 3 أشخاص، ثم عاد إلى مقعده دون مساعدة.

وبعد مساعدته على الوقوف، أشار بايدن خلفه إلى ما تعثرت به خطاه في ما يبدو، ثم خالط بعد ذلك المسؤولين وارتسمت ابتسامه على وجهه.

وغرد بن لابولت، المتحدث باسم البيت الأبيض، على تويتر، قائلا إن بايدن بخير. وأضاف "كان هناك كيس من الرمل على خشبة المسرح بينما كان الرئيس يصافح".

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين في وقت لاحق "إنه بخير تماما".

ويعدّ الرئيس بايدن أكبر شخص في السن يتولى الرئاسة، وسيترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، بينما يبلغ خصمه الجمهوري الرئيسي دونالد ترامب 77 عاما هذا الشهر.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال أطباء إن بايدن يتمتع بصحة جيدة وصالح للاضطلاع بمهام منصبه وإنه لا يشرب الكحول ولا يدخن ويمارس التمرينات الرياضية 5 مرات في الأسبوع "على الأقل".

Joe Biden goes on an angry diversity rant before falling flat on his face on stage at the Air Force Academy graduation ceremony. pic.twitter.com/aYGj2Tk3yt

— Red Voice Media (@redvoicenews) June 1, 2023