استعرضا العلاقات الثنائية والأوضاع في السودان.. الشيخ تميم يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري في قطر، فقد تطرق الاتصال أيضا إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما في السودان.

وشدد الجانبان على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية وتسهيل انسياب المساعدات للمتأثرين بالقتال الدائر في السودان، وتجنيب المدنيين تبعاته.

كما اتفقا على تكثيف التنسيق المشترك لتقديم الدعم والمساعدة للشعب السوداني، والتخفيف من آثار الأزمة خاصة على اللاجئين السودانيين، وأن تشرع الفرق واللجان المعنية في الدولتين بوضع الآليات والخطط التنفيذية لضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه من الشعب السوداني.