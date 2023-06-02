إجراءات أميركية جديدة لمعاقبة إيران على "تقييد الإنترنت"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على شركتين وشخصين، قالت إنهم ساعدوا إيران على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

ووفقا لما أعلنته الوزارة، تشمل العقوبات شركة "آروان كلاود" (Arvan Cloud) الإيرانية واثنين من مؤسسيها هما: بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي، وكذلك شركة "آروان كلاود غلوبل تكنولوجيز" (Arvan Cloud Global Technologies) ومقرها الإمارات، وهي تابعة للشركة الأولى.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "آروان كلاود" لها علاقة وثيقة بأجهزة المخابرات الإيرانية، وإن مديريها لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.

وجاء في بيان للوزارة أن "الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين ومعاقبتهم على ممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه".