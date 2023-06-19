مرشحون جمهوريون للرئاسة ينتقدون ترامب في قضية الوثائق السرية

انتقد العديد من كبار المسؤولين الجمهوريين، بينهم المتنافسان على ترشيح الحزب للرئاسة مايك بنس وآسا هاتشينسون، طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية.

وجاءت التعليقات التي شملت انتقادات حادة أيضا من وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر، في برامج حوارية نهاية الأسبوع أعقبت دفع ترامب بالبراءة في محكمة بميامي الثلاثاء بعد توجيه 37 اتهاما ضده لإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

وكان ترامب قد نقل رزما من الوثائق السرية معه عند انتهاء ولايته ومغادرته البيت الأبيض، كما خطط لمنع المحققين من استعادتها.

وتباينت تصريحات المسؤولين الجمهوريين الأحد مع مواقف العديد من نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الذين دافعوا عن ترامب أو رفضوا انتقاده.

وقال بنس نائب ترامب السابق في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" (NBC) التلفزيونية "لا يمكنني الدفاع عما نسب إليه"، في إشارة إلى سلوك رئيسه السابق في قضية الوثائق.

وذهب هاتشينسون حاكم أركنساس السابق أبعد من ذلك، واصفا الاتهامات بحق ترامب بأنها "خطيرة ومن شأنها أن تقصي" ترامب من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وقال هاتشينسون لشبكة "إيه بي سي" (ABC) هذا الأسبوع "أعتقد أنه يجب أن ينسحب" من سباق الرئاسة 2024.

وترامب الذي ادعى أنه يتم استخدام وزارة العدل سلاحا ضده متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بشكل غير قانوني بخطط عسكرية سرية للغاية ومعلومات عن الأسلحة النووية في منزله في مارالاغو بفلوريدا.

والقضية هي واحدة من قضايا قانونية عدة تشكل تحديا لترامب وتلقي بظلالها على ترشحه لولاية رئاسية أخرى عام 2024.

وقال وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر في حديث لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" (CNN) إنه "في حال كانت المزاعم صحيحة، والوثائق تحتوي على معلومات تتعلق بأمن أمتنا… هذا يمكن أن يكون ضارا جدا للأمة".

وأضاف إسبر الذي وصف الكشف عن نقل الوثائق بالمقلق "لا أحد فوق القانون".

لكن بعض المتنافسين الجمهوريين على الرئاسة يجدون أنفسهم في موقف حرج، إذ إنهم يحاولون تقديم أنفسهم بشكل مختلف عن ترامب، المرشح الأوفر حظا حاليًا لنيل ترشيح الحزب، دون المخاطرة بخسارة القاعدة القوية الموالية للرئيس السابق.

ورغم أن بنس قال إن ترامب "يستحق" يومه في المحكمة، فإنه أضاف "أريد أن أتحفظ عن الحكم على هذا الأمر حتى تسنح له (ترامب) فرصة الدفاع عن نفسه في قاعة المحكمة".

وتساءل بنس "لا أعرف لماذا يفترض بعض منافسيّ في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أنه سيحكم على الرئيس بأنه مذنب".