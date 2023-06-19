قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما

أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو/حزيران 2023، وذلك انطلاقا من اتفاق العلا وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TkM52b6xSA — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023

وقد تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة أعمالها اليوم.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإماراتي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/b96IIcAK1q — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023

وفي هذا السياق، رحب الشيخ محمد بن عبد الرحمن باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن تطلع دولة قطر إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.