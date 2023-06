فضيحة "بارتي غيت".. الصحافة البريطانية تنشر فيديو الحفل الذي أطاح ببوريس جونسون

شهدت منصات التواصل الاجتماعي البريطانية خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة بعد تداول مقطع فيديو مسرب من الحفل الذي أقامه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أثناء جائحة كورونا في ما تعرف بـ"فضيحة بارتي غيت".

وكان الحفل أحد أسباب إجبار جونسون على الاستقالة من رئاسة الحكومة في يوليو/تموز 2022، إذ تعرض لانتقادات حادة جراء مخالفته قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها حكومته إبان الجائحة.

الفيديو حصلت عليه صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية ونشرته عبر قنواتها بشكل حصري، وأفادت بأنه التقط يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2020 بينما كانت بريطانيا تعيش حالة الإغلاق العام وحظر كافة التجمعات، بما في ذلك الحفلات وحتى الجنائز بسبب جائحة كورونا.

ويظهر في الفيديو رجل وامرأة يرقصان أمام لافتة كتب عليها "رجاء حافظوا على التباعد الاجتماعي"، في حين يمكن سماع شخص ما يتحدث لحامل الكاميرا قائلا "هل تصور هذا الحفل؟"، ليرد عليه قائلا "ما دام لن ينشر هذا فنحن لا نكسر القواعد".

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها دليل مصور يوثق الحفل الذي كان أحد أسباب الغليان الذي شهدته أروقة السياسة البريطانية ضد جونسون، مما دفعه إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

وكانت لجنة برلمانية بريطانية أصدرت تقريرا الخميس الماضي يتضمن خلاصات تحقيق تفيد بأن جونسون تعمد تضليل مجلس العموم بشأن حفلات "بارتي غيت" خلال فترة القيود الصحية التي فرضت لمواجهة "كوفيد-19".

وكان جونسون قد استبق نتائج التحقيق بإعلان استقالته من البرلمان يوم التاسع من يونيو/حزيران 2023.

وعقب فضيحة "بارتي غيت" غرمت الشرطة جونسون وعشرات المسؤولين الحكوميين لخرقهم قوانين التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار "كوفيد-19".

وأثارت الفضيحة غضب الرأي العام، ولا سيما بين أهالي الذين قضوا بسبب الفيروس، كما كانت أحد الأسباب العديدة التي ساهمت في سقوط جونسون كرئيس للوزراء، فقد أدت إلى تمرد وزاري أجبره على الاستقالة.

… repeatedly assured there were no parties … & no covid rules were broken.#JohnsonTheLiar #Partygate https://t.co/dmp1SU0dT9 pic.twitter.com/WOaWedoN3r

— Mick Coffey (@MickCoffey2) June 17, 2023