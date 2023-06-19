3 شهداء وإعطاب آلية إسرائيلية.. الاحتلال يقتحم جنين بالضفة الغربية واشتباكات عنيفة مع مقاومين

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الاثنين، في حين أصيب 6 جنود إسرائيليين بجروح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في كمين لمسلحين فلسطينيين في جنين، وإن بعضهم في حالة خطرة، بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن جميع الجنود المصابين في جنين هم من جنود حرس الحدود وجروحهم بين طفيفة ومتوسطة.

ومن جهتها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن 6 جنود من وحدة المستعربين أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين، أثناء عملية عسكرية ضد مسلحين فلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بإعطاب آلية عسكرية إسرائيلية خلال تفجير مقاومين فلسطينيين عبوات في أطراف المدينة. وأكد الجيش الإسرائيلي انفجار قنبلة في مركبة عسكرية وإصابتها بأضرار أثناء انسحاب قوات الاحتلال من جنين.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إن عناصرها اشتبكوا مع قوات خاصة للاحتلال تم اكتشافها في منطقة الجابريات بمخيم جنين.

وذكرت أنها فجرت عبوات شديدة الانفجار لأول مرة في قوات الاحتلال بشكل مباشر.

تغطية صحفية: "مقــاومـون يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويطلقون النار بكثافة تجاههم خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين". pic.twitter.com/3ajmjfggng — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال حملة اعتقالات ودهم شملت مناطق عدة في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته اعتقلت 3 مواطنين من بلدة حوسان بقضاء بيت لحم، كما اعتقلت مواطنا من بلدة حوارة جنوبي نابلس، بالإضافة إلى فتى من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وأضاف أن قواته تعرضت لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة أثناء حملة الاعتقالات وردّت بإطلاق النار، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته، وقال إنه نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى مراكز التوقيف للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.