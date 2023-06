شاهد.. لحظة تفجير مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام جنين وقصف مروحية لمناطق سكنية

تداول ناشطون ووسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية مصفحة خلال اقتحام جنين، صباح اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أضرار في مركبة عسكرية بعد تعرضها لعبوة ناسفة وإطلاق نار كثيف من مسلحين فلسطينيين.

وقال مراسل هيئة البث الإسرائيلية إن المسلحين فجروا عبوة قوية زرعت على جانب الطريق ضد عربة مصفحة من طراز فينتار لنقل المقاتلين، وأصيب 5 من حرس الحدود بجروح في أطرافهم ونُقلوا إلى مستشفى رامبام في حيفا بطائرة مروحية.

من جهتها قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص الكثيف خلال محاولة سحب إحدى الآليات المعطوبة في الكمين بجنين.

وأضافت أنهم فجروا في قوات الاحتلال عددا من العبوات شديدة الانفجار التي تدخل الخدمة لأول مرة.

وأقر جيش الاحتلال بتفجير المركبة العسكرية الإسرائيلية وقال إن أضرار لحقت بها بعد تعرضها لعبوة ناسفة وإطلاق نار كثيف من مسلحين فلسطينيين.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن كمية كبيرة من العبوات استخدمت ضد آليات الجيش العسكرية في جنين إحداها اخترقت مركبة مصفحة.

وأضاف أن العبوة انفجرت في الجزء السفلي من المركبة العسكرية وهي المنطقة الأقل تحصينا، مشيرا إلى أن عددا من المركبات المصفحة للجيش علقت في جنين ودخلت قوات معززة لإنقاذها.

ولا تزال الاشتباكات في جنين مستمرة مع قيام مروحيات حربية إسرائيلي بقصف مناطق في جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات المروحية الإسرائيلية شنت غارات جوية على محيط الأحياء السكنية في جنين.

