دمرتها المقاومة بعبوة ناسفة.. ما قدرات مدرعة "الفهد" المتطورة التي خسرها الاحتلال في جنين؟

تمكن مقاومون فلسطينيون من إعطاب عربة مصفحة إسرائيلية من نوع الفهد (بانثر) خلال محاولتها اقتحام مدينة جنين اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابة عدد من جنود الاحتلال.

وأفاد مراسل الجزيرة بإعطاب الآلية العسكرية الإسرائيلية خلال تفجير مقاومين فلسطينيين عبوات في أطراف المدينة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العبوة المتفجرة التي استهدفت مدرعة الفهد في جنين بلغ وزنها 40 كيلوغراما.

ويعد إعطاب المدرعة الإسرائيلية تطورا نوعيا في عمل المقاومة في الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل لحظة تفجير العبوة الناسفة بالمدرعة الإسرائيلية.

חילופי האש בג'נין | תיעוד: מטען הופעל נגד רכב ממוגן להסעת לוחמים@ItayBlumental pic.twitter.com/kseHTYeshX — כאן חדשות (@kann_news) June 19, 2023

وقد أثارت عملية التفجير العديد من الأسئلة في الأوساط العسكرية الإسرائيلية لما تمثله عربة الفهد من أهمية لقوات الاحتلال. ودفع ذلك بعض المسؤولين الأمنيين في إسرائيل إلى القول إنهم يبحثون نوع المركبات المدرعة التي يمكن أن تستخدم لاحقا في الضفة.

ما قدرات عربة الفهد؟