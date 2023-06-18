قتلى ومفقودون جراء إعصار في جنوبي البرازيل

قتل 11 شخصا وفقد 20 آخرون في إعصار ضرب يومي الخميس والجمعة أقصى جنوبي البرازيل، وفق ما أعلنت الحكومة المحلية.

وأوضحت حكومة ولاية ريو غراندي الجنوبية الحدودية مع أوروغواي والأرجنتين، في بيان أن جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد "مقتل 11 شخصا جراء الإعصار".

وأضاف البيان أن "18 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في كارا، واثنين آخرين في تريس فوركيلياس" الواقعتين في شرق المنطقة المنكوبة.

وفي إجراء احترازي، أجلي 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير، وتضرر جراء الإعصار ما مجموعه 2330 مسكنا.

وتفقد حاكم الولاية إدواردو ليتي أمس السبت بمروحية أكثر المناطق تضررا. وفي كارا، حوّل مركز اجتماعي إلى نزل لاستقبال مئات المتضررين.

وقال ليتي في بيان الحكومة إن "الوضع في كارا يثير قلقنا الشديد.. من الأهمية بمكان أن نتمكن من مسح المناطق المتضررة الرئيسية بسرعة وتحديد تلك التي تحتاج إلى مساعدة".

وأوضح أن فرق الإغاثة في الولاية ساعدت حتى الآن 2400 شخص في المناطق المتضررة من الإعصار.

وأكد ليتي "هدفنا الرئيسي هو أولا حماية الأرواح وإنقاذها، فضلا عن إغاثة الأشخاص المعزولين وتحديد مكان وجود المفقودين ومساعدة العائلات".