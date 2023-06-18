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عاجل | نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لقاء البرهان وحميدتي سيناقش إيقاف الحرب والعملية الإنسانية والسياسية

18/6/2023-|آخر تحديث: 18/6/202309:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار:

  • لقاء البرهان وحميدتي سيناقش إيقاف الحرب والعملية الإنسانية والسياسية
  • لن نقبل بأي مبادرة تتحدث عن التدخل العسكري الأجنبي في السودان
  • أي مبادرة لحل الأزمة يجب أن تحترم سيادة الدولة السودانية
  • ما ينقص تنفيذ الهدنة في السودان هو وضع الآليات المناسبة

الآلية الثلاثية:

  • نؤكد الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين
  • ندعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

 

المصدر : الجزيرة