عاجل | نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لقاء البرهان وحميدتي سيناقش إيقاف الحرب والعملية الإنسانية والسياسية
18/6/2023-|آخر تحديث: 18/6/202309:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار:
- لقاء البرهان وحميدتي سيناقش إيقاف الحرب والعملية الإنسانية والسياسية
- لن نقبل بأي مبادرة تتحدث عن التدخل العسكري الأجنبي في السودان
- أي مبادرة لحل الأزمة يجب أن تحترم سيادة الدولة السودانية
- ما ينقص تنفيذ الهدنة في السودان هو وضع الآليات المناسبة
الآلية الثلاثية:
- نؤكد الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين
- ندعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة
المصدر : الجزيرة