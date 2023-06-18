الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

أفاد مراسل الجزيرة اليوم الأحد بإصدار مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحكومة الجديدة تضم 15 وزيرا.

وقالت الوكالة الثلاثاء الماضي إن أمرا أميريا صدر بإعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء، وترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

ووقع الأمر الأميري ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويأتي تشكيل الحكومة بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن تغيير محدود في تركيبة مجلس الأمة الكويتي مقارنة بالمجلس السابق؛ مع فوز غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وينتظر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تولى منصب رئيس الوزراء أول مرة في يوليو/تموز 2022، وتكررت استقالته وإعادة تكليفه أكثر من مرة إثر خلافات مع البرلمان.