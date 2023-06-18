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غضب في العراق على وزير صرخ في وجه مزارع مُسن

صراخ وزير التجارة العراقي أثير الغريري في المزارع المُسن
وزير التجارة العراقي أثير الغريري يصرخ في وجه مزارع مُسن طلب مساعدته (مواقع التواصل)
18/6/2023

ندد ناشطون عراقيون بالطريقة الفظة والقاسية التي تعامل بها وزير التجارة أثير الغريري مع مزارع مُسن طالب بإنجاز معاملته المتأخرة، وسط دعوات عدد من الناشطين لإقالة الوزير.

وتداول رواد مواقع التواصل اليوم الأحد مقطعا مصورا لوزير التجارة وإلى جانبه محافظ كركوك راكان الجبوري أثناء زيارة تفقدية للحملة التسويقية لمحصول الحنطة.

وأظهر الفيديو تجاوز الغريري على مزارع مُسن من كركوك بالصراخ والتوبيخ، حيث خاطب الوزير المواطن صارخا في وجهه: "ماذا عندك؟ تعال عندي، هل يجوز أن أتكلم أنا وأنت في نفس الوقت..؟".

ولم يتمكن المواطن الذي تقول وسائل إعلام محلية إنه يعمل فلاحا من الحديث سوى بكلمات قليلة قائلا: "لا أحد يسمعني، صار 4 أيام المعاملة واقفة"، حتى أسكته الوزير والمحافظ بالصراخ.

ولم يفهم من الفيديو بوضوح ما الذي طلبه المزارع المسن من الوزير إلا أنه بدا يشتكي من تأخر بعض الدوائر التابعة لوزارة التجارة.

ولم يصدر الوزير أو المحافظ حتى الآن أي توضيح حيال المقطع المتداول للكشف عن أسباب الهجوم على المواطن رغم انتشار الفيديو انتشارا واسعا في العراق منذ ساعات.

 

 

وكان الغريري قد أجرى زيارة أمس السبت برفقة محافظ كركوك إلى الحملة التسويقية لمحصول الحنطة في المحافظة والتقى خلالها مجموعة من المزارعين المسوقين، حسب بيان رسمي للوزارة.

ودان رواد مواقع التواصل سلوك الوزير، ووصفوه "بالشائن والمعيب والمستعلي" على المواطنين وحقوقهم في وقت يجب أن يكون فيه المسؤول بخدمة الشعب، مطالبين رئيس الوزراء بالتحقيق مع الغريري والاعتذار إلى الرجل المُسن.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، منح مجلس النواب (البرلمان) العراقي الثقة للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتضم حكومة السوداني 23 وزيرا، بينهم 12 وزيرا من الطائفة الشيعية، و6 وزراء من طائفة السنة، و4 وزراء من الأكراد، ووزيرة واحدة للأقليات.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة العراقية + مواقع التواصل الاجتماعي