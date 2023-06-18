غضب في العراق على وزير صرخ في وجه مزارع مُسن

ندد ناشطون عراقيون بالطريقة الفظة والقاسية التي تعامل بها وزير التجارة أثير الغريري مع مزارع مُسن طالب بإنجاز معاملته المتأخرة، وسط دعوات عدد من الناشطين لإقالة الوزير.

وتداول رواد مواقع التواصل اليوم الأحد مقطعا مصورا لوزير التجارة وإلى جانبه محافظ كركوك راكان الجبوري أثناء زيارة تفقدية للحملة التسويقية لمحصول الحنطة.

ماكو شي بس وزير التجارة ديتفاهم مع مواطن عراقي pic.twitter.com/crgRVALf7C — عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) June 17, 2023

وأظهر الفيديو تجاوز الغريري على مزارع مُسن من كركوك بالصراخ والتوبيخ، حيث خاطب الوزير المواطن صارخا في وجهه: "ماذا عندك؟ تعال عندي، هل يجوز أن أتكلم أنا وأنت في نفس الوقت..؟".

ولم يتمكن المواطن الذي تقول وسائل إعلام محلية إنه يعمل فلاحا من الحديث سوى بكلمات قليلة قائلا: "لا أحد يسمعني، صار 4 أيام المعاملة واقفة"، حتى أسكته الوزير والمحافظ بالصراخ.

ولم يفهم من الفيديو بوضوح ما الذي طلبه المزارع المسن من الوزير إلا أنه بدا يشتكي من تأخر بعض الدوائر التابعة لوزارة التجارة.

ولم يصدر الوزير أو المحافظ حتى الآن أي توضيح حيال المقطع المتداول للكشف عن أسباب الهجوم على المواطن رغم انتشار الفيديو انتشارا واسعا في العراق منذ ساعات.

وكان الغريري قد أجرى زيارة أمس السبت برفقة محافظ كركوك إلى الحملة التسويقية لمحصول الحنطة في المحافظة والتقى خلالها مجموعة من المزارعين المسوقين، حسب بيان رسمي للوزارة.

ودان رواد مواقع التواصل سلوك الوزير، ووصفوه "بالشائن والمعيب والمستعلي" على المواطنين وحقوقهم في وقت يجب أن يكون فيه المسؤول بخدمة الشعب، مطالبين رئيس الوزراء بالتحقيق مع الغريري والاعتذار إلى الرجل المُسن.

شاهدوا وزير التجارة ومحافظ كركوك كيف يصرخان بوجة مسن !! اول تصريح من رئيس الوزراء نحن حكومة خدمات ووجه كافة الوزراء بمتابعة المواطنين لتقديم الخدمة في الميدان وليس اهانة المسنين وصد اصحاب الحاجة بهذا الشكل

ننتظر موقف حازم من السيد السوداني لوزير التجارة ومحافظ كركوك pic.twitter.com/QAVjPDBJ58 — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) June 18, 2023

#وزير_التجارة الطف وزير بحكومة #السوداني بتعامله ويا المواطنين…..الوزير ومحافظ #كركوك الاثنين من نفس الحزب "تكنوقراط". عنجهية وفوقية بالتعامل مع المواطنين والمفروض يكونون خدم عند اصغر طفل عراقي pic.twitter.com/qoyItRkWAo — كتـاب المـيزان (@ketabalmezan1) June 17, 2023

وزير التجارة ومحافظ كركوك يصرخان بوجه رجل طاعن في السن !

هل بهذه العقليات ستكسبون الشعب ؟! pic.twitter.com/BfRXpgWqXx — Dr.Nayif Kurdistani (@Nayifkurdistani) June 18, 2023

من منطق الاستعلاء والتكبر يتعامل المسؤول العراقي مع المواطن صاحب السلطة بحسب ادعاء المسؤولين #العراق https://t.co/wQHabh5KD1 — أحمد علي (@APress76) June 18, 2023

عقليات استبدادية، تعمل ضمن نظام يفترض انه "ديمقراطي" لكنها لا تؤمن سوى بنفسها وحاشيتها المليئة بالجشع والطمع والحماس للسلطة ! https://t.co/8CsLLU0hcn — نكتل عبد الحسن الكعبي 🇮🇶 (@naktalalkaabi) June 18, 2023

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، منح مجلس النواب (البرلمان) العراقي الثقة للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتضم حكومة السوداني 23 وزيرا، بينهم 12 وزيرا من الطائفة الشيعية، و6 وزراء من طائفة السنة، و4 وزراء من الأكراد، ووزيرة واحدة للأقليات.