بوتين يعلق على "لغز اختفاء" قائد الجيش الأوكراني زالوجني

نقلت مصادر صحفية روسية تعليقات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث فيها عما سماه "لغز اختفاء" قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني الذي لمع نجمه أخيرا، مرجحا أن يكون خارج أوكرانيا.

وخلال لقائه مع مراسلين عسكريين في وقت سابق هذا الأسبوع، طرح بوتين سؤالا: "أين زالوجني؟"، ليرد أحدهم "ظننا أنكم أنتم من تعرفون ذلك"، فأجاب بوتين "أعرف، أعتقد أنني أعرف".

وفي مقطع فيديو نشره الصحفي بافل زاروبين على صفحته في "تليغرام" اليوم الأحد، أضاف بوتين "عليكم أن تسألوه هو (زالوجني)، لكن ذلك يتطلب التحول إلى لغة أجنبية. يبدو لي أنه في الخارج، لكن لست متأكدا".

وذكرت قناة روسيا اليوم على موقعها الإلكتروني أن زالوجني توقف عن الظهور علنا ​​بعد سلسلة ضربات شنتها القوات الروسية على عدد من المنشآت العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت أن تساؤلات أثيرت حول مصير زالوجني ومكان وجوده بعد إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 10 مايو/أيار الماضي أن زالوجني أخطره باستحالة التحدث إلى أعضاء اللجنة العسكرية للحلف حتى عبر الفيديو.

وقبل أشهر وصفت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني (49 عاما) بأنه مدبر الدفاع عن كييف، ومخطط انتصارات خاركيف وليمان وخيرسون خلال الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا، وقالت إنه قريب من رجاله ويترك لهم استقلالا كبيرا على عكس الجيش الروسي.

ولمع نجم زالوجني على جبهة دونباس عام 2014، واكتسب سمعة هناك كقائد مبتكر وغير تقليدي، بعد أن حقق نجاحات في الجيش الذي اجتاحه الانفصاليون بدعم من القوات الروسية، قبل أن يعين قائدا للجيش الأوكراني في يوليو/تموز 2021، ليجدد القيادة العليا بأكملها.