اندلاع حريق في عبارة فلبينية على متنها 120 شخصا

ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين في خفر السواحل أن حريقا شب في عبارة فلبينية تقل 120 من الركاب وأفراد الطاقم أثناء إبحارها اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أنه جرى إرسال سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد النيران وإنقاذ الأشخاص الذين على متنها.

وكانت الفلبين قد شهدت في مارس/آذار الماضي حادثا مشابها تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بعدما اشتعلت النيران في عبارة كانت في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو بجنوب الفلبين إلى جزيرة خولو بإقليم سولو.

والفلبين أرخبيل يضم أكثر من 7 آلاف جزيرة. وتعاني البلاد من رداءة نظام النقل البحري، وكثيرا ما تكون عباراتها محملة بأكثر من طاقتها وعرضة للحوادث.