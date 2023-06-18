أخبار|الفلبين

اندلاع حريق في عبارة فلبينية على متنها 120 شخصا

In this handout photo provided by the Philippine Coast Guard, a man pushes a boat beside a burning Philippine ferry M/V Esperanza Star as it caught fire at the waters off Panglao, Bohol province, central Philippines on Sunday June 18, 2023. The Philippine ferry carrying up to 65 passengers and crew members caught fire at sea on Sunday and a coast guard vessel was deployed to rescue those onboard and try to extinguish the flames, coast guard officials said. (Philippine Coast Guard via AP)
العبارة الفلبينية أثناء احتراقها صباح اليوم الأحد (أسوشيتد برس)
18/6/2023-|آخر تحديث: 18/6/202308:23 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين في خفر السواحل أن حريقا شب في عبارة فلبينية تقل 120 من الركاب وأفراد الطاقم أثناء إبحارها اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أنه جرى إرسال سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد النيران وإنقاذ الأشخاص الذين على متنها.

وكانت الفلبين قد شهدت في مارس/آذار الماضي حادثا مشابها تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بعدما اشتعلت النيران في عبارة كانت في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو بجنوب الفلبين إلى جزيرة خولو بإقليم سولو.

والفلبين أرخبيل يضم أكثر من 7 آلاف جزيرة. وتعاني البلاد من رداءة نظام النقل البحري، وكثيرا ما تكون عباراتها محملة بأكثر من طاقتها وعرضة للحوادث.

المصدر : أسوشيتد برس