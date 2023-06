نصرت شودري.. أول قاضية فدرالية مسلمة بتاريخ أميركا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس الخميس بأغلبية الأعضاء على قرار تعيين نصرت شودري قاضية فدرالية، لتصبح بذلك أول سيدة مسلمة في تاريخ أميركا تشغل هذا المنصب.

وجاء قرار مجلس الشيوخ بعد ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي نصرت شودري قاضيةً لمحكمة شرق نيويورك الفدرالية، في منصب يستمر مدى الحياة.

وإلى جانب كونها أول قاضية مسلمة في تاريخ المحاكم الفدرالية، تعد شودري التي عملت لعقود في مجال المحاماة المدنية الأميركية، أول سيدة قاضية أيضا من أصول بنغالية.

Nusrat Choudhury was, for a brief period, part of the team of attorneys representing me when I sued the NYPD ten years ago for spying on NYC’s Muslims.

I loved that Biden nominated her to a federal judgeship, and am now thrilled that she’s been confirmed. https://t.co/FFaNnyksYg

— Asad أسد 🗽🍎 (@AsadFromNYC) June 16, 2023