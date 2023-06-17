نصرت شودري.. أول قاضية فدرالية مسلمة بتاريخ أميركا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس الخميس بأغلبية الأعضاء على قرار تعيين نصرت شودري قاضية فدرالية، لتصبح بذلك أول سيدة مسلمة في تاريخ أميركا تشغل هذا المنصب.

وجاء قرار مجلس الشيوخ بعد ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي نصرت شودري قاضيةً لمحكمة شرق نيويورك الفدرالية، في منصب يستمر مدى الحياة.

وإلى جانب كونها أول قاضية مسلمة في تاريخ المحاكم الفدرالية، تعد شودري التي عملت لعقود في مجال المحاماة المدنية الأميركية، أول سيدة قاضية أيضا من أصول بنغالية.

Nusrat Choudhury was, for a brief period, part of the team of attorneys representing me when I sued the NYPD ten years ago for spying on NYC’s Muslims. I loved that Biden nominated her to a federal judgeship, and am now thrilled that she’s been confirmed. https://t.co/FFaNnyksYg — Asad أسد 🗽🍎 (@AsadFromNYC) June 16, 2023

وقد أثنى مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) على قرار مجلس الشيوخ الموافقة على تعيين القاضية نصرت شودري، في بيان عبر موقعه الرسمي.

وقال المجلس "نرحب بتأكيد مجلس الشيوخ على تعيين نصرت جاهان شودري أول امرأة أميركية مسلمة وبنغلاديشية أميركية لتعمل قاضية فدرالية. المسلمون الأميركيون هم جزء من نسيج مجتمعنا على جميع المستويات، والقضاء لدينا يعكس ذلك بشكل متزايد".

CONFIRMED: Nusrat Choudhury to the Eastern District of New York. A distinguished career dedicated to defending civil rights.

First Bangladeshi American on the federal bench.

First Muslim woman on the federal bench. We’re confirming highly qualified, diverse nominees. pic.twitter.com/bAkd8dIK3E — Senate Judiciary Committee (@JudiciaryDems) June 15, 2023

كما رحّب عدد كبير من النشطاء والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم باختيار شودري، مثلما غرد الناشط أسد دانديا قائلا "كانت نصرت شودري لفترة وجيزة جزءا من فريق المحامين الذين مثلوني عندما رفعت دعوى قضائية على شرطة نيويورك قبل 10 سنوات بتهمة التجسس على مسلمي مدينة نيويورك".

وأضاف الناشط الأميركي "لقد أحببت أن بايدن قد رشحها لمنصب قاضٍ فدرالي؛ ويسعدني الآن أنه تم تعيينها بشكل رسمي".

وغرّد المحامي الأميركي ماثيو سيغال مرحبا هو الآخر عبر تويتر باختيار شودري، قائلا "تهانينا للولايات المتحدة الأميركية على تثبيت نصرت شودري كأحد قضاتها الفدراليين".