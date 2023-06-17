ميثاق ضد الجوع.. أرقام مخيفة ونداءات استغاثة بقمة برلمانية في تشيلي

بدعوة من الأمم المتحدة، وقّع برلمانيون من 64 دولة، أمس الجمعة، في تشيلي، ميثاقا عالميا لمكافحة الجوع الذي يؤثر في 828 مليون شخص حول العالم.

وقد نظمت القمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لمدة يومين في البرلمان التشيلي، وشارك فيها 150 مسؤولا منتخبا، إضافة إلى مشاركة عشرات الشخصيات الأخرى عن بعد.

ونهاية الاجتماع، وقّع المشاركون ميثاقا عالميا يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء، ولا سيما هيئاتها التشريعية، على مكافحة الجوع وسوء التغذية.

وينص الميثاق على تعزيز التحالفات البرلمانية الدولية، وإنشاء تحالفات جديدة من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير حلول.

وقال ماريو لوبيتكين نائب مدير الفاو "الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة من التفاعل بين البرلمانات. يجب أن تتحمل البرلمانات مزيدا من المسؤوليات".

ووفقا للأمم المتحدة، عانى 828 مليون شخص الجوع عام 2021 في كل أنحاء العالم، بزيادة قدرها 46 مليون مقارنة بعام 2020. وتفاقم الوضع خصوصا بسبب النزاعات وتغير المناخ وكوفيد-19.

وقالت النائبة كارولينا مارزان التي ترأس الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع في تشيلي "يموت 8500 طفل كل يوم في العالم بسبب سوء التغذية" والنساء أكثر عرضة للخطر من الرجال، وفقا للفاو.

ومن المقرر تنظيم قمة ثالثة في أفريقيا عام 2026 لتقييم آثار الترتيبات المتخذة في تشيلي.