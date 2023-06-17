واشنطن: نرحب بزيارة أمير قطر لبغداد وندعم اندماج العراق بمجلس التعاون الخليجي

رحب مجلس الأمن القومي الأميركي بزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق، أول أمس الخميس.

وفي بيان له، عبر المجلس الأميركي عن دعمه الكامل لسيادة العراق واندماجه المتزايد بمجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية. كما رحب بالدعم الفعال من أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقادة آخرين في المنطقة والشعب العراقي.

من جهة أخرى، اعتبر مجلس الأمن القومي الأميركي أن مشاركة رئيس إقليم كردستان في المناقشات، بين حكومتي بغداد وأربيل، أمر إيجابي.

وكان الشيخ تميم قد اختتم الخميس زيارة رسمية إلى بغداد، كانت الأولى لزعيم عربي منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وعقد خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي، تناولت علاقات البلدين ومجالات التعاون والقضايا المشتركة.

تعاون وتفاهم

وشهدت زيارة أمير قطر للعراق توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة، بهدف توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين الدوحة وبغداد.

وأعرب الشيخ تميم عن عزم دولة قطر استثمار 5 مليارات دولار في عدد من القطاعات في العراق، خلال السنوات المقبلة.

وخلال كلمة بعد لقائه رئيس وزراء العراق، قال أمير قطر إن بلاده ستواصل دعمها للعراق والشعب العراقي. كما أوضح الشيخ تميم أنه ناقش مع رئيس الوزراء العراقي التطورات في المنطقة، وتم التأكيد على تغليب لغة الحوار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي -خلال كلمة له بعد المباحثات مع الشيخ تميم- إن قطر ستبقى واحدا من أقوى حلفاء وشركاء العراق بالمنطقة.