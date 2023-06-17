كوريا الشمالية تبدأ اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم لتحديد إستراتيجية جديدة للدفاع

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بدأت أمس الجمعة اجتماعا مهما لتحديد الإستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد "للتعامل مع الوضع الدولي المتغير"، وذلك بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

وأضافت الوكالة -بدون الخوض في التفاصيل- أن من المرجح أن يستمر الاجتماع الذي يعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام، ومن المتوقع أن يستعرض أيضا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام.

وقبل يوم من بدء الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها بعد أقل من ساعة على تهديدها برد "حتمي" على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأميركية في وقت سابق، إذ قالت بيونغ يانغ إن التدريبات تزيد من حدة التوترات العسكرية.

وفي الشهر الماضي حاولت كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للتجسس، في أول محاولة لإطلاق قمر صناعي منذ 2016، لكن المحاولة باءت بالفشل.