قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي للصين.. ما أبرز نقاط الخلاف بين البلدين؟

قبيل زيارته العاصمة الصينية بكين المقررة غدا الأحد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ الزيارة تهدف لإقامة اتصالات قوية ومفتوحة مع الصين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قال إن باب الحوار مع واشنطن مفتوح، وإن الاتصالات بين بلاده والولايات المتحدة لم تنقطع.

وبينما حذرت بكين من خطورة المنافسة الشرسة مع الولايات المتحدة، قالت واشنطن إنها لا تتوقع انفراجة في العلاقات المتأزمة.

التقرير المرفق يلقي الضوء على أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، والمساعي المبذولة لإدارتها.