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عاجل | وزير الخارجية السعودي: اتسمت المحادثات التي أجريتها مع نظيري الإيراني بالإيجابية بالوضوح

17/6/2023-|آخر تحديث: 17/6/202305:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الخارجية السعودي: نعمل حاليا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين

وزير الخارجية السعودي: علاقتنا مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلي

وزير الخارجية السعودي: نؤكد على أهمية التعاون بشأن الأمن الإقليمي وخلو دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

وزير الخارجية السعودي: أتطلع للقاء الرئيس رئيسي ونقل دعوة الملك وولي العهد له لزيارة المملكة

وزير الخارجية الإيراني: تحدثت مع نظيري السعودي عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات مختلفة

عبد اللهيان: تبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما

عبد اللهيان: وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد

عبد اللهيان: بحثنا التعاون بشأن الأمن الإقليمي ونؤكد على أن أمن المنطقة أمر مصيري لمستقبلها

عبد اللهيان: سنعمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة

المصدر : الجزيرة