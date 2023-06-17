عاجل | وزير الخارجية السعودي: اتسمت المحادثات التي أجريتها مع نظيري الإيراني بالإيجابية بالوضوح
وزير الخارجية السعودي: نعمل حاليا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين
وزير الخارجية السعودي: علاقتنا مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلي
وزير الخارجية السعودي: نؤكد على أهمية التعاون بشأن الأمن الإقليمي وخلو دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل
وزير الخارجية السعودي: أتطلع للقاء الرئيس رئيسي ونقل دعوة الملك وولي العهد له لزيارة المملكة
وزير الخارجية الإيراني: تحدثت مع نظيري السعودي عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات مختلفة
عبد اللهيان: تبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما
عبد اللهيان: وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد
عبد اللهيان: بحثنا التعاون بشأن الأمن الإقليمي ونؤكد على أن أمن المنطقة أمر مصيري لمستقبلها
عبد اللهيان: سنعمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة