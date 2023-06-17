عاجل | وزير الخارجية السعودي: اتسمت المحادثات التي أجريتها مع نظيري الإيراني بالإيجابية بالوضوح

وزير الخارجية السعودي: نعمل حاليا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين

وزير الخارجية السعودي: علاقتنا مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلي

وزير الخارجية السعودي: نؤكد على أهمية التعاون بشأن الأمن الإقليمي وخلو دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

وزير الخارجية السعودي: أتطلع للقاء الرئيس رئيسي ونقل دعوة الملك وولي العهد له لزيارة المملكة

وزير الخارجية الإيراني: تحدثت مع نظيري السعودي عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات مختلفة

عبد اللهيان: تبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما

عبد اللهيان: وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد

عبد اللهيان: بحثنا التعاون بشأن الأمن الإقليمي ونؤكد على أن أمن المنطقة أمر مصيري لمستقبلها

عبد اللهيان: سنعمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة