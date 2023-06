شاهد.. الملك تشارلز يحتفل بأول عيد ميلاد رسمي له على عرش بريطانيا

شارك الملك تشارلز -اليوم السبت- في أول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاده رسميا بصفته الملكية، حيث امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760.

ويأتي العرض العسكري المعروف باسم "تروبينغ ذا كالار" بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا في 6 مايو/أيار.

وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو، بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى.

وبظهوره وهو يمتطي الخيل، أحيا تشارلز (74 عاما) تقليدا كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه عام 1986، عندما بلغت عامها الـ60.

وفي التكريم السنوي للملك من جانب الجيش البريطاني، قدّم الجنود التحية للملك البريطاني تشارلز الذي تفقد الجنود أمام جمهور من 8 آلاف شخص.

King Charles III salutes as he rides to his first Birthday Parade as sovereign.#TroopingTheColour pic.twitter.com/VA3UPtJfcp

— Royal Central (@RoyalCentral) June 17, 2023