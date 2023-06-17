حديث عن النووي وإف-16 ومنطقة عازلة بأوكرانيا.. رسائل متعددة من الرئيس الروسي بوتين

في وقت تتصاعد فيه وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، جاءت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتتضمن رسائل عديدة سواء لأوكرانيا أو لدول الغرب التي صعدت من نسق دعمها للجانب الأوكراني في الفترة الأخيرة.

بوتين كان يتحدث خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التي عقدت أمس الجمعة بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين بالعالم، وانصب جزء كبير من تصريحاته على الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا.

وانطلقت هذه الحرب في 24 فبراير/شباط 2022 وتشترط موسكو لإنهائها أن تتخلى كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلا في سيادتها.

وفيما يلي أبرز ما أكده بوتين فيما يخص الحرب على أوكرانيا:

الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا قبل نحو أسبوع ليس لديه أي فرصة للنجاح.

في حال استمرت الهجمات على المناطق الحدودية الروسية، فإن روسيا ستنظر في إمكانية إنشاء منطقة عازلة داخل أوكرانيا.

نرى جيدا الجهود الغربية لإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا. إنهم يقومون بكل شيء لتحقيق ذلك. ولكننا بدورنا وضعنا مهمة محددة إزاء ذلك وهي نزع سلاح أوكرانيا.

قريبا جدا ستستنفد أوكرانيا جميع الأسلحة التي صنعتها، وستعتمد فقط على الدعم العسكري الغربي والأسلحة الغربية، لكنها لن تستطيع أن تحارب طويلا بالاعتماد على السلاح الغربي، أما نحن فإننا نتقدم في صناعاتنا العسكرية لقد ازداد إنتاجنا 10 أضعاف.

روسيا قادرة على تدمير أي مبنى في مركز العاصمة الأوكرانية كييف.

استهداف الكرملين والهجمات على مقاطعة بيلغورود والمناطق المحاذية هي محاولة لاستفزازنا وجرنا لاتخاذ إجراءات قوية للرد.

إن كنا دمرنا في ضواحي العاصمة كييف خُمس منظومات من طراز "باتريوت"، فما الذي يوقفنا عن تدمير أي مبنى ومنشأة في مركز كييف!

الجميع ينتظر حتى نضغط الأزرار، لكن لا توجد ضرورة في ذلك لأن العدو لا يحقق أي نجاحات في الخطوط الأمامية للجبهات.

الناتو يُجرّ إلى الحرب في أوكرانيا، يستمرون في توريد الأسلحة الثقيلة لكييف، والآن ينظرون في إمكان تزويدها بالطائرات.

الغرب يبحث تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16، وروسيا ستدمر تلك المقاتلات كما دمرت دبابات ليبارد الألمانية.

في حال نشر هذه الطائرات في قواعد خارج الأراضي الأوكرانية، واستخدامها في العمليات العسكرية، حينها سننظر أين وكيف سنقوم بتدمير الوسائل التي تستخدم في العمليات العسكرية ضدنا.

لدينا كل الحق في اعتبار هدف اجتثاث النازية في أوكرانيا من الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية.. لماذا لا يستمع أحد إلينا؟

وامتدت تصريحات بوتين لتطال الحديث عن الأسلحة النووية الروسية والتغيرات في العالم، حيث قال: