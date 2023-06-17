بعد احتجاجات على قرار هدم مسجد.. انتشار فيديو يوثق جلد مسلمين بالهند

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية فيديو مروع يوثق حادثة جلد عدد من المسلمين أمام أحد المساجد في مدينة جوناغاد بولاية غوجارات شمالي الهند.

ويظهر في الفيديو المتداول عدد من الأشخاص يقفون أمام المسجد بينما يجلدهم ملثمان، وسط تعالي صرخات المعتدى عليهم ولكن بدون أن يتوقفا عن جلدهم.

وقد وقعت حادثة الجلد أمس الجمعة عقب احتجاج تخلله اشتباك عنيف بين المئات من مسلمي المدينة وأفراد الشرطة بسبب اعتراض المجتمع المسلم في المدينة على بدء السلطات المحلية هدم مسجد ومقبرة إسلامية، زعمت سلطات المدينة أنها مبنية على أرض مملوكة للحكومة.