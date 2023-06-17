بايدن يعلّق على مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بايدن "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمرَ" انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.

ووصف بايدن إرسال مجموعة أولى من الرؤوس النووية الروسية إلى بيلاروسيا، بأنه "غير مسؤول بالكامل".

وهذه الخطوة ثمرة اتفاق أعلن في مارس/آذار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتأتي تصريحات بايدن فيما يستعد الناتو لعقد قمته السنوية في فيلينوس بدولة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز القادم.

ويعكس تصريح بايدن الموقف المعروف عن الانقسام داخل الحلف بشأن مسألة تعجيل الانضمام التي تعارضها واشنطن وألمانيا والمجر.

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قد أعلن -أمس الجمعة- أنه لن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمة، مع تأكيده أن كييف ستصبح "عضوا في الحلف في وقت معين".

ورغم ذلك، يأمل الحلف في عقد أول اجتماع لمجلس الأطلسي وأوكرانيا في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.