بايدن يثير الحيرة والجدل بعبارة "ليحفظ الله الملكة" فماذا يقصد؟

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن الحيرة والجدل، أمس الجمعة، بعدما أنهى خطابا حول قوانين ملكية الأسلحة بعبارة "ليحفظ الله الملكة يا رجل" التي لا يستخدمها الرؤساء الأميركيون عادة.

وتعذر على الجميع فهم ما يقصده على الفور أو أي ملكة يعني بكلامه، أو سبب تفوهه بهذه العبارة التي كانت تستخدم عادة في ختام الخطابات الرسمية بالمملكة المتحدة.

وتوفيت الملكة إليزابيت الثانية التي سبق لبايدن أن التقاها في سبتمبر/أيلول 2022، واعتلى نجلها تشارلز العرش من بعدها.

وألقى بايدن خطابا خلال "القمة الوطنية من أجل مجتمعات أكثر أمانا" في ولاية كونيتيكت دعا فيه الكونغرس إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة. وبعيد انتهاء كلمته، تفوه بايدن بالعبارة المتعلقة بالملكة.

President Biden ends gun control speech in Connecticut by saying 'God save the Queen, man.'pic.twitter.com/3jdKqarg9m — The Spectator Index (@spectatorindex) June 16, 2023

ولم يفهم الصحافي الذي يرافق بايدن في تحركاته اليومية ما حدث أيضا، وراسل مجموعة الوسائل الإعلامية التي تتلقى تقاريره قائلا "سألني الكثير منكم حول السبب المحتمل لقوله ذلك. لا فكرة لدي".

كما أن إضافته مصطلح "يا رجل" لم يساعد أيضا في توضيح ما قاله.

في وقت لاحق، أوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحافيين أن بايدن "كان يتوجه بملاحظته إلى أحد الحاضرين" لكن تعذر تحديد هوية "الملكة" المعنية على الفور.

وتزداد هجمات الجمهوريين على حالة جو بايدن الذهنية، ويقولون إنه يميل إلى ارتكاب هفوات وتبدو عليه علامات واضحة للتقدم بالسن.