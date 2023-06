بايدن يثير الحيرة والجدل بعبارة "ليحفظ الله الملكة" فماذا يقصد؟

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن الحيرة والجدل، أمس الجمعة، بعدما أنهى خطابا حول قوانين ملكية الأسلحة بعبارة "ليحفظ الله الملكة يا رجل" التي لا يستخدمها الرؤساء الأميركيون عادة.

وتعذر على الجميع فهم ما يقصده على الفور أو أي ملكة يعني بكلامه، أو سبب تفوهه بهذه العبارة التي كانت تستخدم عادة في ختام الخطابات الرسمية بالمملكة المتحدة.

وتوفيت الملكة إليزابيت الثانية التي سبق لبايدن أن التقاها في سبتمبر/أيلول 2022، واعتلى نجلها تشارلز العرش من بعدها.

وألقى بايدن خطابا خلال "القمة الوطنية من أجل مجتمعات أكثر أمانا" في ولاية كونيتيكت دعا فيه الكونغرس إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة. وبعيد انتهاء كلمته، تفوه بايدن بالعبارة المتعلقة بالملكة.

President Biden ends gun control speech in Connecticut by saying 'God save the Queen, man.'pic.twitter.com/3jdKqarg9m

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 16, 2023